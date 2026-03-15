Incendio in un appartamento a Sant’Angelo Muxaro: 57enne muore intossicato dai fumi

Tragedia nella tarda serata di sabato a Sant’Angelo Muxaro, nel territorio agrigentino. Angelo Cipolla, 57 anni, ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento al quarto piano di uno stabile in via Cesare Battisti. Le fiamme sarebbero divampate accidentalmente. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti del palazzo, che hanno contattato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Canicattì. Una volta domato il rogo e reso sicuro l’accesso all’abitazione, i pompieri hanno rinvenuto il corpo dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe riconducibile all’inalazione dei fumi sprigionati dall’incendio.