Fine dell’incubo maltempo in Sicilia: dopo la burrasca arriva l’anticiclone con 19 gradi

Dopo settimane di maltempo a ripetizione, la Sicilia si prepara a vivere gli ultimi colpi di coda dell’inverno prima di una svolta decisamente più mite. Martedì 17 febbraio sarà caratterizzato da una veloce ma intensa sfuriata invernale, con venti di burrasca e un sensibile calo delle temperature. Ma all’orizzonte si intravede finalmente la luce: nel weekend l’anticiclone tornerà protagonista, regalando un primo vero assaggio di primavera con temperature che potrebbero sfiorare i 19°C.

Martedì 17 febbraio: burrasca di Maestrale e neve a bassa quota

Un veloce impulso di aria artica in discesa tra l’Adriatico e i Balcani sta innescando la formazione di un profondo vortice depressionario che nella giornata di oggi interesserà buona parte del Sud Italia. Per la Sicilia l’effetto principale sarà un deciso rinforzo del vento, che raggiungerà il suo apice nelle ore mattutine.

Le raffiche di Maestrale soffieranno con intensità notevole, toccando i 70-80 km/h su gran parte dell’Isola, con picchi localmente superiori. Le zone più esposte saranno quelle del Messinese, sia sul versante tirrenico che ionico, dove le raffiche potranno superare i 90-100 km/h. Una situazione che richiede massima prudenza, soprattutto per chi deve mettersi in viaggio o svolgere attività all’aperto.

Ma non sarà solo il vento a caratterizzare questa giornata. Le temperature subiranno un calo di 1-2°C rispetto ai giorni precedenti, riportando un clima decisamente invernale. La quota neve si abbasserà sensibilmente, con fiocchi attesi oltre i 1200-1300 metri. Le Madonie potrebbero ricevere accumuli più consistenti, regalando un’ultima imbiancata di stagione agli appassionati della montagna siciliana.

Fenomeni concentrati sul versante orientale

Dal punto di vista delle precipitazioni, questa perturbazione non porterà piogge diffuse su tutta l’Isola. I fenomeni si concentreranno principalmente sul settore orientale, in particolare sul Messinese, geograficamente più esposto a questo tipo di configurazioni bariche. Qualche rovescio potrà interessare anche il versante tirrenico settentrionale, mentre il resto della Sicilia resterà sostanzialmente asciutto, seppur con cieli nuvolosi.

I mari torneranno molto agitati, con onde significative soprattutto sul Tirreno e sullo Ionio. Possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti settentrionali. Chi aveva programmato traversate in traghetto verso le isole minori dovrà verificare lo stato dei collegamenti.

La buona notizia è che si tratterà di una burrasca breve. Già dal pomeriggio di martedì il vento inizierà ad attenuarsi, con un miglioramento più netto atteso entro la serata. Nel complesso, questa perturbazione risulterà meno intensa e duratura rispetto a quella di giovedì scorso.

Da mercoledì pausa e graduale miglioramento

Superata la sfuriata di martedì, la Sicilia entrerà in una fase di transizione. Mercoledì e giovedì saranno caratterizzati da condizioni variabili, con residua nuvolosità ma fenomeni sempre più sporadici. I venti si attenueranno progressivamente e i mari torneranno a calmarsi.

È il segnale che il lungo treno di perturbazioni atlantiche che ha flagellato l’Isola nelle ultime settimane sta finalmente perdendo vigore. Il flusso umido oceanico, protagonista indiscusso di questo inverno movimentato, vedrà una progressiva attenuazione, lasciando spazio a una configurazione meteorologica completamente diversa.

Weekend con l’anticiclone: arriva la primavera

La vera svolta arriverà nel fine settimana. Già da sabato 22 febbraio le condizioni miglioreranno sensibilmente grazie alla rimonta dell’anticiclone, grande assente nelle ultime settimane. Il sole tornerà a splendere su gran parte della Sicilia, con qualche innocuo addensamento che si attarderà solo sul basso versante tirrenico.

Domenica sarà la giornata migliore. L’alta pressione si impossesserà di tutto il Mediterraneo centro-occidentale, favorendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. I venti si placheranno definitivamente e con essi il moto ondoso, permettendo finalmente una tregua dopo settimane di mari in burrasca.

Ma la vera sorpresa saranno le temperature. Con l’esaurirsi delle correnti settentrionali e l’afflusso di aria più mite, i valori massimi subiranno un’impennata significativa. In Sicilia si potranno raggiungere punte di 17-19°C, valori tipicamente primaverili che faranno dimenticare in fretta le burrasche delle settimane precedenti. Un vero e proprio assaggio di primavera che premierà la pazienza dei siciliani dopo un febbraio particolarmente turbolento.

Le raccomandazioni per martedì

In attesa del miglioramento, la Protezione Civile raccomanda prudenza per la giornata di oggi. Evitare spostamenti non necessari nelle ore mattutine, prestare attenzione alla guida soprattutto sui viadotti e nelle zone esposte al vento, e tenersi lontani da alberi, impalcature e strutture precarie che potrebbero essere danneggiate dalle raffiche. Per chi vive lungo le coste esposte, attenzione alle possibili mareggiate.