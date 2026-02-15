Politica

Ciolino: ‘Il 22 febbraio Palermo alza la testa contro lo sfascio istituzionale’

di Redazione Web
Il prossimo 22 febbraio, alle ore 10:00, Piazza Indipendenza ospiterà una manifestazione popolare organizzata dal movimento civico “Il Sud alza la testa”, guidato da Alessio Ciolino insieme a Valerio Fava e Germano Fava.

L’obiettivo dell’iniziativa è riportare l’attenzione sui problemi cronici che affliggono la Sicilia: dalla crisi dei servizi pubblici al degrado delle città, dalle carenze infrastrutturali alle criticità del sistema sanitario regionale, fino alle difficoltà nella gestione del territorio.

Secondo gli organizzatori, si preannuncia una partecipazione massiccia, con l’arrivo di cittadini, comitati spontanei e associazioni civiche da tutta l’Isola, non solo dal capoluogo. L’incontro sarà uno spazio di denuncia e dialogo aperto sulle questioni che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei siciliani.

Oltre alla protesta, la giornata intende lanciare un appello al voto civico e territoriale, slegato dalle dinamiche dei partiti tradizionali, con l’intento di rimettere al centro del dibattito politico le esigenze reali della Sicilia e delle sue comunità.

I promotori definiscono l’evento come il primo passo di un percorso più ampio di partecipazione dal basso, costruito insieme ai cittadini e alle realtà che ogni giorno si impegnano sul territorio per il cambiamento.

