Cronaca

Palermo, ristoratore filma i lavoratori di nascosto: scattano denuncia e maxi-multa

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Blitz dei carabinieri in un ristorante del quartiere Libertà: nei guai il titolare di 42 anni, presidente di una società attiva nel settore della ristorazione. L’operazione, condotta dai militari della stazione Palermo Crispi insieme ai nuclei specializzati Nas e Nil, ha fatto emergere un quadro di gravi irregolarità.

Al centro dell’inchiesta un impianto di telecamere installato illegalmente dal titolare per monitorare i dipendenti senza le necessarie autorizzazioni, in palese contrasto con le normative sulla privacy e la protezione dei lavoratori.

Ma le criticità non si fermano qui. Gli ispettori hanno rilevato numerose mancanze in materia di sicurezza sul lavoro: dall’assenza del responsabile della prevenzione e protezione alla mancata nomina del medico competente, fino alla totale carenza di formazione obbligatoria per il personale.

Le verifiche hanno evidenziato anche gravi violazioni sul piano igienico-sanitario e strutturale. Il locale somministrava cibi in maniera difforme rispetto alla registrazione sanitaria e non applicava le procedure di autocontrollo Haccp, esponendo potenzialmente a rischi la salute dei clienti.

Il provvedimento è stato immediato: attività sospesa e sanzioni complessive per 31.900 euro tra multe amministrative e ammende.

News suggerite per te:

  1. Spari allo Zen, scattano più controlli e vetri blindati sugli autobus
  2. Denuncia il figlio per aggressione, ma era lui il violento: arrestato a Palermo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Incidente stradale sulla Palermo-Catania, traffico bloccato tra Villabate e Bagheria
Cronaca
Piccola siciliana lotta contro il retinoblastoma, la Regione pagherà le cure
Cronaca
Blitz antidroga a Palermo: sette arresti e 5.000 euro sequestrati, in manette anche un 70enne
Cronaca
Palermo, blitz all’Olivella: fucile a pompa e droga nel locale, arrestato il titolare
Cronaca
Finisce contro un muro con l’auto: Carmelo muore a Palermo a 44 anni, lascia 4 figli
Cronaca