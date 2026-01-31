Franco Ricciardi torna in Sicilia: ad Agrigento arriva il Pop Medina Tour

Franco Ricciardi torna a esibirsi in Sicilia con il Pop Medina Tour, il progetto live che prende il nome dall’album pubblicato nel 2025 e che rappresenta un viaggio musicale profondo, diretto alle radici culturali e sonore del Mediterraneo. Un tour che attraversa i palcoscenici di tutta Italia e che racconta, attraverso la musica, la fusione tra la tradizione napoletana e quella araba, in un dialogo intenso fatto di emozioni, memoria e identità.

«Quella araba è una musica meravigliosa – afferma il cantante -. È il frutto di chi anche nella sofferenza ritrova la gioia in ogni gesto. Più grande è il dolore di un popolo e più le sue musiche sono colme di forza e dolcezza».

Un legame, quello con il mondo arabo, che per Ricciardi non è solo artistico ma anche profondamente umano e simbolico, come racconta lui stesso parlando dell’esperienza vissuta durante le riprese del videoclip di Pop Medina.

«Sono stato nelle periferie della provincia araba per girare il video di Pop Medina ed è stato bellissimo – racconta -. Mi sono sentito a casa, ho camminato a testa bassa ma con il cuore aperto tra le mille sfumature. Un viaggio tra le medine in cui in ogni volto e in ogni strada ho ritrovavo la mia Masseria Cardone. Medina, che in arabo significa città, si riferisce alle città antiche che si trovano in diverse città marocchine. Spesso circondate da mura fortificate e caratterizzate da vicoli intrecciati, le medine sono il rifugio di tradizioni, cultura, architettura e artigianato».

Da sempre affascinato dalla musicalità araba, Franco Ricciardi ha saputo nel tempo intrecciare nei suoi brani sonorità e suggestioni mediorientali e nordafricane, elementi che da secoli fanno parte del Dna partenopeo e che si fondono in modo naturale con il dialetto e la sensibilità napoletana, dando vita a uno stile riconoscibile e autentico.

La prossima tappa del Pop Medina Tour sarà in Sicilia, precisamente ad Agrigento: l’appuntamento è fissato per il 22 febbraio 2026 al Palacongressi della Città dei Templi. L’evento è organizzato da Marcello Cannizzo Agency e Gianfaby Production by JR Art.

