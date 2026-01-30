Finto incidente per rapinare un pensionato: due arresti in provincia di Palermo

Il tempismo di un pensionato e la prontezza di riflessi del parroco del paese hanno trasformato un potenziale incubo in un successo della legalità. A Lascari, i Carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi della Compagnia di Cefalù, hanno tratto in arresto due giovani di 27 anni, residenti nel catanese, con l’accusa di truffa aggravata.

Il piano dei malviventi era quello, ormai tristemente noto, del finto carabiniere. Attraverso una concitata telefonata, i due avevano fatto credere alla vittima che il figlio fosse in stato di fermo dopo aver causato un grave incidente stradale con feriti (una donna e un bambino). La richiesta per “risolvere” la questione ed evitare il carcere era immediata: denaro contante e gioielli.

Nonostante la pressione psicologica, l’anziano non ha ceduto al panico. Prima di consegnare i propri risparmi, ha deciso di consultarsi con il parroco di Lascari. Una scelta provvidenziale: il sacerdote, memore dei consigli diffusi dall’Arma durante i frequenti incontri informativi sul territorio, ha intuito immediatamente il raggiro e ha allertato il comandante della stazione.

I militari si sono appostati nei pressi dell’abitazione della vittima, intervenendo proprio mentre i due ventisettenni si stavano per impossessare del bottino. Dagli accertamenti è emerso che uno dei complici era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, misura palesemente violata per compiere la trasferta criminale da Catania a Lascari.