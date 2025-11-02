Spacciava crack come un veterano ma ha solo 16 anni: preso pusher-bambino a Palermo

Un viavai di persone, il rumore di fondo di un quartiere vivo nel cuore di Palermo. Sembrava una mattinata come tante al Borgo Vecchio, ma tra la folla che animava le strade si nascondeva un’attività illecita gestita da un volto quasi da bambino. Un ragazzo di appena sedici anni aveva trasformato un angolo di via Borgo Nuovo nel suo personale “ufficio” per lo spaccio di crack, agendo con una disinvoltura che tradiva la sua giovane età.

Il suo business illegale, però, non è sfuggito agli occhi attenti dei Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi, impegnati in un servizio di controllo mirato proprio a stroncare il fenomeno dello spaccio nel quartiere. I militari lo hanno osservato a distanza: un movimento rapido, quasi furtivo. La mano che scivola nei pantaloni, estrae qualcosa di piccolo e lo scambia per banconote con un cliente, che subito si dilegua tra la gente. Pochi istanti dopo, la scena si ripete con un secondo acquirente.

A quel punto, per i Carabinieri è stato il momento di intervenire. Una volta fermato, la perquisizione ha confermato i sospetti: nascoste negli slip, il sedicenne aveva ancora con sé 19 dosi di crack, pronte per essere vendute. Nelle tasche, invece, custodiva 115 euro in contanti, ritenuti il guadagno delle cessioni appena effettuate e di quelle precedenti.

Accompagnato presso l’istituto penale per minorenni “Malaspina”, il giovane è stato successivamente affidato a una comunità, come disposto dall’autorità giudiziaria. La droga recuperata, invece, è stata sequestrata e inviata ai laboratori del Comando provinciale per le analisi di rito. Questo arresto non è un episodio isolato, ma si inserisce in una più ampia strategia di controlli rafforzati voluta dalle forze dell’ordine per riportare legalità e sicurezza nei quartieri più caldi della città.