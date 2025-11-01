Muore a 46 anni per un malore, il cadavere scoperto dopo un mese mummificato

Muore a soli 46 anni, in casa, da solo. Questo il drammatico è triste destino di un uomo, trovato senza vita e in avanzato stato di decomposizione all’interno della sua casa. La morte risalirebbe a circa un mese fa.

Il dramma della solitudine, uno di quei drammi che ormai sono all’ordine del giorno, è avvenuto in contrada Romanello, nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa. La scoperta macabra è stata dei Vigili del Fuoco, avvertiti da persone che hanno sentito il forte odore provenire dall’abitazione in cui viveva la vittima. L’uomo era già mimmificato, segno evidente che fosse già morto da parecchi giorni, forse un mese.

La causa della morte sarebbe da attribuire ad un malore che non ha dato scampo al 46enne, il quale, vivendo solo non ha potuto ricevere aiuto. Sconfortante il fatto che nessuno, a distanza di tanti giorni, nessuno si fosse preoccupato della vittima. Sul l’episodio indaga la polizia di Stato.