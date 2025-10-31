Palermo, tensione al Di Cristina: genitore colpisce un cardiologo per presunti ritardi nelle cure

Momenti di tensione all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo, dove un medico è stato aggredito da un genitore di un paziente.

Il padre di un bimbo ricoverato avrebbe perso la calma, lamentando presunti ritardi nelle cure del figlio, e si sarebbe scagliato contro un cardiologo in servizio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente riportato la calma e avviato le procedure per ricostruire l’accaduto e raccogliere le testimonianze.

La direzione strategica dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo manifesta, anche nome di tutta l’azienda, vicinanza e solidarietà al medico cardiologo in servizio presso l’UOC di Cardiologia Pediatrica del presidio ospedaliero “ Di Cristina”, che questa mattina, durante l’attività ambulatoriale, ha subito un’aggressione verbale e fisica; ovvero è stato spintonato dal padre di un paziente. Il sanitario ha riportato alcune contusioni.

L’azienda condanna fermamente ogni forma di violenza agli operatori sanitari e richiama al senso di responsabilità della cittadinanza e di collaborazione con il personale che, quotidianamente, con abnegazione, si dedica alla cura del prossimo, garantendo l’erogazione dei servizi di Salute con solerzia, etica e professionalità.