Misilmeri in musica: la piccola Laura Giordano conquista la finale del Tour Music Fest a San Marino

Misilmeri torna a far parlare di sé grazie al talento e alla voce di una giovanissima promessa della musica: Laura Giordano, appena 9 anni, è tra i finalisti del prestigioso Tour Music Fest, concorso europeo che ogni anno riunisce i migliori giovani talenti del continente.

Dopo una selezione rigorosa e centinaia di candidati provenienti da tutta Italia e dall’estero, Laura si è distinta con un’interpretazione intensa e matura del brano “La mia voce”, tratto dal film Disney Aladdin. La sua performance ha conquistato pubblico e giuria, regalando un grande orgoglio alla comunità misilmerese e all’Accademia Sicily Music Academy, diretta dal Maestro Davide Cutrona. La piccola artista studia in accademia sotto la guida della docente Martina Romeo, che la accompagna in un percorso di crescita musicale e personale.

Non è infatti la prima volta che la Sicily Music Academy si distingue nel panorama dei concorsi nazionali: di recente Aurora Bellomia ha raggiunto importanti traguardi nel circuito musicale giovanile Vedi Casa Sanremo Live Box, così come le finaliste del concorso “Voci dal Sud”, confermando il livello d’eccellenza dei giovani talenti che nascono e crescono in questa realtà.

Dal 22 al 30 novembre, Laura rappresenterà la Sicilia e il suo paese Misilmeri alla finalissima di San Marino, portando con sé non solo la sua voce ma anche il sogno e la passione di un’intera comunità che la sostiene con affetto. Un traguardo che testimonia come impegno, formazione e talento possano davvero aprire le porte del futuro, anche per chi è ancora così giovane ma già capace di emozionare con la propria voce.