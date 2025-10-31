Un esercito di 3700 aspiranti funzionari regionali, il concorso registra un boom

Si è conclusa la fase di presentazione delle domande per il concorso pubblico indetto dalla Regione Siciliana per l’assunzione di 63 funzionari economico-finanziari (profilo ECOFI, categoria D1).

Il termine per inviare le candidature è scaduto il 19 agosto 2025, come previsto dal D.D.G. n. 2869 del 1° luglio 2025, successivamente integrato dal D.D.G. n. 3125 del 17 luglio 2025.

Quasi 4mila domande per 63 posti

Secondo quanto comunicato dal Formez PA con nota ufficiale n. 57539 del 26 agosto 2025, sono 3.781 le domande pervenute per la selezione pubblica.

Un numero altissimo che conferma l’interesse dei siciliani per i concorsi pubblici regionali, soprattutto quelli che offrono posti stabili a tempo indeterminato.

Un concorso per il ricambio generazionale nella Regione

Il bando rientra nel piano di ricambio generazionale dell’Amministrazione regionale, con l’obiettivo di rafforzare le competenze economiche e finanziarie degli uffici della Regione Siciliana.

I nuovi funzionari, una volta assunti, saranno destinati ai Dipartimenti e Uffici con sede a Palermo. Si tratta di posizioni a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento economico D1.

Le prossime fasi della selezione

Dopo la chiusura delle candidature, Formez PA provvederà alla pubblicazione del calendario delle prove d’esame e delle relative sedi.

I candidati ammessi dovranno sostenere le prove selettive previste dal bando, che comprenderanno test a risposta multipla e prove scritte incentrate su materie economiche, finanziarie e giuridiche.

La nota ufficiale della Regione Siciliana

L’avviso, firmato dal Dirigente Generale Salvatrice Rizzo, è stato pubblicato il 22 ottobre 2025. Nel documento si conferma il numero complessivo delle candidature e si ribadisce la trasparenza dell’intera procedura selettiva.

“L’elevata partecipazione al concorso dimostra quanto sia forte l’interesse dei giovani per entrare a far parte dell’amministrazione regionale e contribuire alla crescita della Sicilia”.

Riepilogo del concorso Regione Siciliana