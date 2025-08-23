Fanno sesso sul lungomare di Ortigia e vengono filmati, il video fa il giro del web

Una coppia è stata sorpresa e filmata all’alba di oggi mentre consumava un rapporto sessuale sulle scale del solarium di Forte Vigliena, uno dei luoghi più frequentati del lungomare di Ortigia, a Siracusa. Le immagini, catturate da un video amatoriale girato da alcuni passanti, hanno rapidamente fatto il giro del web e dei social network, scatenando un’ondata di commenti e polemiche.

L’episodio riapre il dibattito sulla gestione del decoro urbano in un’area che, specialmente durante la stagione estiva, accoglie migliaia di turisti e residenti. Non è la prima volta che Siracusa finisce al centro delle cronache per episodi di questo tipo: già nel giugno del 2024, due giovani erano stati sorpresi in atteggiamenti intimi all’interno dell’ex Carcere borbonico. Anche in quel caso, la scena fu documentata da un video che alimentò un acceso dibattito pubblico.