Sangue sulla Statale 194: schianto fra tre auto e una moto, due coinvolti tra cui un bimbo

Paura sulla Statale 194, nel tratto che collega Francofonte a Lentini, per un incidente che ha coinvolto tre automobili e una motocicletta. Il bilancio è di due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni: un bambino che viaggiava in una delle auto e il conducente della moto.

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, ancora al vaglio dei Carabinieri, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena. I veicoli, infatti, procedevano tutti nella stessa direzione quando è avvenuto l’impatto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dalla sella in seguito allo scontro. Sia lui che il piccolo sono stati immediatamente soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lentini per gli accertamenti del caso; le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. L’incidente ha inevitabilmente causato notevoli disagi alla circolazione su un’arteria stradale purtroppo già nota per altri sinistri. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.