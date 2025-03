L’Italia accelera sulla fibra ottica: AGCOM aggiorna la mappa delle connessioni

Arrivano dati freschi e aggiornati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’AGCOM ha infatti recentemente aggiornato la sua mappa delle reti Internet in Italia. Le notizie sono positive. Nel IV trimestre del 2024, si segnala un notevole aumento della copertura FTTH (Fiber to the Home) nel nostro Paese, con un ulteriore ampliamento delle aree coperte dalla fibra ottica a vantaggio di cittadini e imprese.

Un salto in avanti per la fibra ottica in Italia

La “Broadband Map” aggiornata mostra che la percentuale di copertura FTTH per i clienti consumer è aumentata dal 59,6% al 70,7%. Quasi tre quarti degli italiani hanno cioè accesso a una connessione internet in fibra ottica. Parliamo della soluzione più veloce e stabile per la navigazione, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Per quanto riguarda nello specifico le Piccole e Medie Imprese, la copertura è salita dal 49% al 59%. Un aumento significativo nell’ottica di sfruttare i benefici di una rete ultrarapida anche nelle realtà aziendali minori.

In termini di diffusione geografica, la fibra ottica raggiunge oggi l’89% dei Comuni italiani. Ci si avvia quindi verso la completa copertura nazionale. Un obiettivo fondamentale per migliorare la competitività e l’accesso a servizi digitali avanzati in ogni angolo del Paese.

Perché la fibra è essenziale per lavoro, svago e vita quotidiana

Ma perché tutto questo impegno verso l’efficientamento della rete internet? Le motivazioni sono tante e riguardano sia le imprese che i semplici cittadini. Le connessioni in fibra ottica sono oggi infatti indispensabili non solo per il lavoro, ma anche per il tempo libero e le attività quotidiane. Per i professionisti, una connessione stabile e veloce è fondamentale per lo smart working, la partecipazione a videoconferenze senza interruzioni, e l’accesso a strumenti cloud e software aziendali. Insomma, un elemento di competitività ormai imprescindibile. Le imprese, inoltre, traggono vantaggio da un internet veloce per ottimizzare la gestione dei dati e migliorare la comunicazione interna ed esterna.

Per quanto riguarda lo svago, la fibra ottica permette di godere di un’esperienza multimediale senza precedenti. Lo streaming di film, serie TV e videogiochi ad alta definizione, nonché la navigazione in internet, sono attività che richiedono una connessione stabile e ad alta velocità. Basti pensare anche al crescente peso sul mercato dei giochi di casinò dal vivo, che proprio grazie allo streaming e a internet veloce diventa una possibilità di intrattenimento alla portata di tutti.

Sempre più persone si affidano infine alla rete per l’apprendimento online, l’accesso a corsi professionali, e la partecipazione a eventi digitali.

L’importanza del “modem libero” e l’evoluzione delle connessioni

Un altro importante passo in avanti riguarda l’introduzione del “modem libero” anche per il connettore ONT (Optical Network Terminal). L’AGCOM ha, a tal proposito, recentemente avviato una consultazione pubblica per discutere del tema.

Attualmente, infatti, molti utenti sono costretti ad utilizzare il modem fornito dal proprio operatore di rete fissa. Con il “modem libero”, questo vincolo verrebbe a cadere e gli utenti potrebbero utilizzare il proprio dispositivo di proprietà. Un’opportunità per scegliere la soluzione che meglio risponde alle proprie esigenze di prestazioni e affidabilità.

Open Fiber e l’espansione territoriale

Open Fiber, uno dei principali attori nel settore della banda ultralarga, ha recentemente esteso la sua rete FTTH raggiungendo 13 nuovi Comuni in tutta Italia. Tra i Comuni interessati troviamo località come le siciliane Balestrate, Campofelice di Fitalia e Priolo Gargallo, che ora possono beneficiare di connessioni internet ultra-veloci.

Un ulteriore ampliamento che testimonia l’impegno degli operatori nella costruzione di una rete moderna e più capillare.

Cosa aspettarsi nel futuro

L’Italia sta compiendo passi significativi nel miglioramento della sua infrastruttura digitale. Il percorso è ben avviato, ma c’è ancora strada da fare per garantire che tutti i cittadini, anche quelli nelle zone più remote, possano beneficiare di una connessione FTTH di alta qualità.

Con l’aumento delle coperture e gli investimenti previsti, la fibra ottica continuerà però a essere la base su cui si costruiranno le innovazioni future, sia per il lavoro che per il tempo libero. Il report lascia insomma ben sperare, a patto di mantenere il passo delle altre economie avanzate.