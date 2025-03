Tragedia sull’A20: motociclista perde la vita in un incidente

Un tragico incidente stradale ha scosso l’autostrada A20 Messina-Palermo intorno alle 11 di oggi. Lo scontro, avvenuto tra due motociclette, ha causato la morte di uno dei conducenti, il 45enne Fabio Frisone.

L’impatto è stato violento e ha coinvolto due moto. Il secondo motociclista, un uomo di 40 anni, è rimasto ferito, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

A seguito dell’incidente, la tratta autostradale tra Barcellona Pozzo di Gotto e Falcone è stata chiusa al traffico, con uscita obbligatoria allo svincolo di Falcone in direzione Messina. La Polizia Stradale è intervenuta per gestire la situazione e per effettuare i rilievi del caso.

Sul luogo dell’incidente è giunto anche il Pubblico Ministero della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono attualmente in corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.