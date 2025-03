Tragedia sul lavoro a Palermo, antennista cade da tetto e muore a Villa Sofia

Un operaio antennista è deceduto all’ospedale Villa Sofia di Palermo a seguito di una caduta avvenuta lunedì 17 mentre eseguiva lavori di riparazione su un tetto in via Santa Maria Mazzarello. Si tratta del secondo grave incidente sul lavoro che avviene in provincia di Palermo dopo quello che ha visto coinvolto Antonino Alongi, morto a Monreale in una villetta dopo una caduta mentre eseguiva alcuni lavori edili.

Intervento dei soccorsi

L’uomo, durante un intervento sul tetto di un condominio, è precipitato per cause ancora da accertare, riportando un grave trauma cranico. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare l’operaio e affidarlo al personale del 118, che lo ha trasportato al Trauma Center di Villa Sofia.

Ritardo nella scoperta dell’incidente

Dopo circa due ore dall’accaduto, l’amministratore del condominio, non riuscendo a contattare telefonicamente l’antennista, è salito sul tetto trovandolo privo di sensi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Difficile recupero dell’operaio

L’antennista è stato intubato sul posto dai medici, ma le condizioni del passaggio rendevano impossibile un trasporto sicuro attraverso la botola condominiale. I vigili del fuoco hanno quindi utilizzato un’autoscala per calare l’operaio, imbracato su una barella, dall’ultimo piano del palazzo. Successivamente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia, dove purtroppo è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero.