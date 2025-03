MSC Crociere sceglie il Sud: boom di scali a Palermo e Napoli

MSC Crociere conferma il suo impegno nel Sud Italia, con un focus particolare su Palermo. Durante la Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), la compagnia ha annunciato un aumento degli scali nei porti meridionali, tra cui Palermo, Napoli, Messina, Bari e Brindisi.

Palermo: da 85 a 105 scali

Palermo si conferma un porto strategico per MSC Crociere, passando da 85 a 105 scali. MSC Magnifica e MSC Seaside offriranno itinerari settimanali con destinazioni come Malta, Barcellona, Napoli, La Spezia, Livorno, Marsiglia e La Goulette (Tunisia).

Napoli: Hub crocieristico in espansione

Napoli si consolida come hub crocieristico di primaria importanza, ospitando per la prima volta quattro navi MSC nella stagione estiva: World Europa, Magnifica, Divina e Seaside. Gli itinerari settimanali includeranno tappe a Genova, Messina, Palermo, La Spezia, Livorno, La Valletta, Barcellona, Marsiglia, Mykonos, Santorini, Kusadasi e La Goulette. Il traffico crocieristico a Napoli è previsto in forte crescita, passando da 550.000 passeggeri nel 2024 a 650.000 nel 2025, con un aumento degli scali da 109 a 126.

Messina: Crescita significativa degli scali

Anche Messina registra un incremento significativo, con gli scali che passano da 32 a 53 e il traffico passeggeri da 210.000 a 350.000. MSC World Europa partirà ogni martedì da Messina per una crociera di 8 giorni verso Malta, Barcellona, Marsiglia, Genova e Napoli.

Focus sul Sud Italia

Leonardo Massa, vicepresidente Southern Europe di MSC Crociere, ha sottolineato l’importanza strategica del Sud Italia per i piani di crescita della compagnia. L’aumento degli scali in Sicilia e Puglia conferma la fiducia di MSC Crociere nel potenziale turistico di queste regioni e nel loro valore economico.