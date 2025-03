Serie A, l’impatto degli acquisti nel mercato di gennaio

Il calciomercato di gennaio è ormai un ricordo lontano e le squadre di Serie A sono completamente concentrate sugli obiettivi stagionali. L’impatto dei nuovi acquisti, però, continua a essere un tema centrale, visto che molte squadre hanno puntato su rinforzi per migliorare il proprio rendimento. Tra le formazioni che stanno raccogliendo i frutti delle operazioni invernali spicca il Como, con Assane Diao protagonista assoluto grazie ai suoi cinque gol in nove partite. Ottime risposte anche dal portiere Jean Butez e dal centrocampista Maxence Caqueret, che ha già messo a referto due assist.

Nuovi arrivi e impatti immediati

Spostandoci a Torino, sponda granata, il mercato ha portato in dote due volti già noti al calcio italiano: Eljif Elmas e Cesare Casadei. Il macedone, ex Napoli, arrivato dal Lipsia, ha già dimostrato il suo valore con due reti, mentre l’ex Chelsea si è subito imposto nel centrocampo di Vanoli, trovando anche il gol contro il Monza. Anche la Juventus ha puntato su un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo: Randal Kolo Muani ha risposto con cinque reti in otto partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League. A Milano, il Milan ha accolto Santiago Giménez e João Félix: il primo ha contribuito con due gol e due assist, mentre il portoghese ha messo a segno un solo assist, decisivo in Coppa Italia contro la Roma.

Il Napoli ha trovato in Philip Billing un centrocampista prezioso, capace di timbrare il cartellino nella sfida con l’Inter. Proprio i nerazzurri hanno rinforzato la rosa con Nicola Zalewski, autore di un assist importante nel derby pareggiato contro il Milan. Nell’Atalanta, Stefan Posch si è guadagnato subito un posto da titolare, mentre la Roma ha scommesso su Devyne Rensch, già protagonista con un assist nella vittoria contro il Como. Anche squadre di seconda fascia si sono mosse con decisione: l’Empoli ha puntato sull’esperienza di Marco Silvestri tra i pali, mentre il Cagliari ha cambiato portiere affidandosi a Elia Caprile. Il club sardo ha anche trovato un rinforzo in attacco con Florinel Coman, decisivo contro il Parma.

Una corsa scudetto mai vista prima

La Serie A sta vivendo una delle lotte scudetto più avvincenti degli ultimi anni. A contendersi il titolo ci sono quattro squadre in appena sei punti: l’Inter guida con 58, seguita dal Napoli a 57, dall’Atalanta a 55 e dalla Juventus a 52, con la Lazio in crescita a quota 50. Nelle scommesse calcio i nerazzurri sono considerati ancora in cima alle valutazioni con una quota di 1,77, seguiti dal Napoli a 3,00 e dall’Atalanta a 6,00. Più indietro la Juventus, quotata 9,50, mentre la Lazio è considerata un outsider improbabile con una quota di 76,00. Questo equilibrio rende il finale di stagione ancora più emozionante, con ogni giornata che potrebbe ribaltare le gerarchie in testa alla classifica.

Anche nella parte bassa della classifica il mercato ha inciso in modo significativo. Il Genoa di Patrick Vieira ha trovato in Maxwel Cornet un elemento di qualità, con l’ex West Ham già a segno e autore di un assist. Il Venezia ha puntato su Alessio Zerbin e Fali Candé, entrambi capaci di lasciare il segno, mentre l’Udinese si affida alla solidità difensiva di Oumar Solet, già punto fermo del reparto arretrato bianconero. Le squadre in lotta per la salvezza sanno che ogni dettaglio conta e gli acquisti di gennaio potrebbero fare la differenza nella volata finale.