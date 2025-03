E’ morta Eleonara Giorgi, il cancro più forte della sua voglia di vivere

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Eleonora Giorgi, attrice versatile e amata, venuta a mancare all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La Giorgi si è spenta serenamente nella clinica Paideia di Roma, circondata dall’affetto dei figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, dell’ex marito Massimo Ciavarro e dei suoi cari. La famiglia, nel comunicare la triste notizia, ha sottolineato come gli ultimi giorni dell’attrice siano stati trascorsi nell’amore e nell’abbraccio dei suoi affetti.

Una carriera brillante tra cinema e televisione

Nata a Roma nel 1953 da padre inglese e madre ungherese, Eleonora Giorgi ha esordito al cinema giovanissima con una piccola parte nel film “Roma” di Federico Fellini. La sua carriera è poi decollata, portandola a diventare una delle regine della commedia italiana degli anni Ottanta. Ha recitato al fianco di grandi nomi come Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Nino Manfredi e Carlo Verdone, con il quale ha condiviso il set di film di successo come “Borotalco”, che le valse il David di Donatello nel 1982, e “Compagni di scuola”. La sua versatilità le ha permesso di interpretare ruoli drammatici e comici con eguale talento, spaziando da film come “Storia di una monaca di clausura” a “Cuore di cane”, tratto dal romanzo di Bulgakov, fino a “Inferno” di Dario Argento.

Dagli anni Novanta l’impegno in televisione e teatro

Dagli anni Novanta, Eleonora Giorgi si è dedicata principalmente alla televisione, partecipando a sceneggiati di successo come “Morte di una strega”, “Lo zio d’America” e “I Cesaroni”. Non ha però abbandonato il grande schermo, tornando a recitare in film come “My Father Jack”, “Attesa e Cambiamenti” e “La mia famiglia a soqquadro”. Oltre alla recitazione, ha coltivato anche la passione per la regia, dirigendo i film “Uomini & donne, amori & bugie” e “L’ultima estate”. Ha inoltre calcato le scene teatrali e lavorato in radio, dimostrando un impegno costante e una grande passione per il mondo dello spettacolo.

Il coraggio di affrontare la malattia

Negli ultimi due anni, Eleonora Giorgi ha combattuto con coraggio contro un tumore al pancreas, senza mai nascondere la sua malattia. Anzi, ha scelto di condividere pubblicamente la sua esperienza, diventando un esempio di forza e determinazione. Il figlio Andrea le ha dedicato il libro “Non ci sono buone notizie”, in cui ha raccontato la lotta della madre contro la malattia e la sua inesauribile voglia di vivere.