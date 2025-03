Un nuovo paperone in Sicilia, ha vinto 2 milioni al Turista per sempre

Colpo di fortuna a Trecastagni, in provincia di Catania, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato la considerevole somma di 2 milioni di euro grazie alla lotteria istantanea “Il Turista per Sempre”. Il biglietto vincente è stato acquistato presso la tabaccheria di Salvo Bonaccorso, situata in via Francesco Crispi 106. Al netto delle trattenute fiscali, il vincitore potrà godere di un importo pari a 1.768.625 euro, una cifra che cambierà radicalmente la sua vita.

La scoperta della vincita milionaria

La notizia della straordinaria vincita è giunta al titolare della tabaccheria tramite una telefonata inaspettata. “Vendiamo molti tipi di biglietti”, racconta Salvo Bonaccorso, “Giovedì 27 febbraio sera, ho ricevuto una chiamata dall’area manager di Lottomatica che mi ha chiesto: ‘Non sai niente? Hanno vinto da te con “Il Turista per Sempre”, 2 milioni di euro!’. Dall’applicazione Lottomatica abbiamo verificato la vincita avvenuta il 26 febbraio, ma il biglietto sarà stato venduto prima e lunedì sarà stato trattato dalla banca”.

Procedure per le vincite di importo elevato

Le procedure per riscuotere le vincite variano a seconda dell’importo. Per le somme fino a 500 euro, il pagamento avviene direttamente presso l’esercizio commerciale. Per importi superiori, come 1.000 o 2.000 euro, il vincitore può scegliere se ricevere il pagamento tramite bonifico o presentandosi direttamente in banca. Nel caso di vincite milionarie come questa, la procedura è più complessa. Il vincitore può recarsi presso la sede di Lottomatica a Roma oppure rivolgersi a Banca Intesa, dove verrà avviata la procedura di verifica e validazione del biglietto vincente.

Modalità di riscossione del premio

La lotteria “Il Turista per Sempre” prevede una particolare modalità di erogazione del premio. Il vincitore può optare per il pagamento rateizzato, ricevendo 300.000 euro subito, una rendita mensile di 6.000 euro per 20 anni e un ulteriore bonus di 100.000 euro al termine del periodo. In alternativa, è possibile richiedere il pagamento dell’intera somma in un’unica soluzione.

Il mistero del vincitore fortunato

Come spesso accade in questi casi, l’identità del vincitore rimane avvolta nel mistero. Il titolare della tabaccheria, che serve clienti provenienti anche dai comuni limitrofi di Pedara, Nicolosi e Mascalucia, non ha ancora individuato il fortunato possessore del biglietto vincente. Alcuni clienti, affezionati a specifici tipi di gratta e vinci, potrebbero essere i potenziali vincitori. La probabilità di aggiudicarsi il premio massimo con “Il Turista per Sempre” è di 1 su 6.240.000 biglietti stampati, e al termine della tiratura saranno solo 9 i vincitori in tutta Italia.

Un augurio speciale per il vincitore

“Spero che la vincita sia andata a persone che ne hanno bisogno e che ne facciano buon uso”, auspica il signor Bonaccorso. Dinanzi alla tabaccheria, due manifesti annunciano la straordinaria vincita, che segue un’altra fortunata vincita di 100.000 euro realizzata con il 10eLotto due anni prima nello stesso esercizio. Ma 100.000 euro, a confronto con 2 milioni, sembrano quasi una bazzecola.