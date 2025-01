Morto Carmelo Costa, lutto nel mondo dello spettacolo siciliano

Il mondo dello spettacolo siciliano piange la scomparsa di Carmelo Costa, 72 anni, figura di spicco nel panorama dell’organizzazione di eventi. L’amministratore unico della Musica da Bere Srl si è spento al Policlinico di Messina, dove era ricoverato da due giorni a seguito di un malore che lo aveva colpito in albergo.

Costa si trovava a Messina per organizzare i concerti estivi allo stadio “Franco Scoglio”, tra cui quelli di Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Marco Mengoni. Alcuni amici, preoccupati per il suo silenzio, lo hanno trovato in albergo e accompagnato in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio.

Con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle, Carmelo Costa ha organizzato centinaia di spettacoli, portando in Sicilia artisti di fama internazionale. La sua esperienza e passione per la musica hanno contribuito a rendere l’isola un punto di riferimento per i grandi eventi.