Quali materiali si usano per l’arredo urbano?

Dal centro città alla periferia, nei piccoli paesi e nelle aree turistiche, tutti i comuni d’Italia provvedono a realizzare delle strutture e degli arredi a servizio della comunità, come panchine, corrimano, sostegni e altri elmenti che compongono quello che viene definito “arredo urbano”. I materiali utilizzati sono vari e spesso riflettono caratteristiche specifiche del contesto locale, come la disponibilità di determinate materie prime, le condizioni climatiche, la necessità di resistenza a salsedine (se in zone di mare) o al ghiaccio (in aree particolarmente fredde nei mesi invernali) e le tradizioni costruttive date anche da motivazioni storiche e culturali. Tuttavia, alcuni materiali risultano particolarmente diffusi e comuni in gran parte delle aree urbane del Paese, uno di questi è l’acciaio inossidabile.

Acciaio inox per l’arredo urbano

Uno dei materiali più utilizzati per realizzare infrastrutture cittadine in Italia è senza dubbio l’acciaio inossidabile. Grazie alle sue proprietà di resistenza alla corrosione e alla flessibilità di lavorazione, l’acciaio inox viene impiegato in molteplici applicazioni, come la realizzazione di ringhiere, corrimano, portabiciclette e arredi urbani in genere. La sua diffusione nelle città italiane è dovuta anche al fatto che l’acciaio inossidabile viene ampiamente utilizzato in altri Paesi dell’Unione Europea, come Belgio e Austria o come Paesei nordici, come ad esempio la Norvegia, per le medesime finalità, nonostante le grandi differenze climatiche con l’Italia.

Tubi e barre forate come elemento architettonico

Un altro materiale molto comune negli spazi pubblici delle città italiane è l’acciaio modellato sotto forma di tubi e barre forate in acciaio resistenti al calore. Questo tipo di lavorazione conferisce al metallo una maggiore resistenza termica e meccanica, rendendolo ideale per la realizzazione di strutture portanti, scalinate e altri elementi di arredo urbano soggetti a sollecitazioni. La loro versatilità e durabilità li rendono particolarmente adatti agli ambienti cittadini.

Sono spesso visibile e utilizzate, inoltre, soluzioni costruttive che coniugano materiali tradizionali con innovazioni tecnologiche. Ad esempio, le panchine e gli schienali presenti nelle piazze e nei parchi urbani sono spesso realizzati in legno, talvolta abbinato a elementi in acciaio o in altri metalli, per garantire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all’usura nel tempo.

In generale, la scelta dei materiali per le infrastrutture e l’arredo urbano delle città italiane riflette l’esigenza di coniugare estetica, funzionalità e durabilità, al fine di creare spazi pubblici accoglienti e ben integrati nel contesto cittadino. L’acciaio inossidabile, i tubi e le barre forate in acciaio, così come l’abbinamento di legno e metalli, rappresentano soluzioni ampiamente adottate per soddisfare tali requisiti.