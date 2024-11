Come riconoscere un casinò online regolamentato e sicuro

Da qualche anno a questa parte è facile guardarsi in giro e notare che sugli schermi delle persone spesso compaiono schermate di qualche gioco online. Inseguire il colpo grosso, la mano fortunata e magari fare la vincita della vita non è mai stato così semplice come ora. Molte delle proposte arrivano dai casinò non AAMS online, in grado di fornire una varietà di giochi elevata e una puntata minima spesso di pochi centesimi di euro. Un aspetto importante da considerare è che esistono casinò non aams che pagano subito, garantendo un’esperienza di gioco più soddisfacente e sicura. Tuttavia, prima di giocare online, è sempre meglio controllare alcune cose sulla piattaforma su cui si tenta la fortuna. Capire se stiamo giocando in un casinò non AAMS legale, sicuro e tecnologicamente protetto da attacchi informatici esterni, deve essere una pratica da adottare sempre.

Le licenze dei casinò non AAMS

Una delle prime cose da controllare è l’effettiva presenza di una licenza di gioco. Questa è un’autorizzazione emessa da uno stato sovrano, il che indica che la società ha passato controlli e fornito garanzie finanziarie sufficienti per poter operare. Al momento, esistono diversi paesi che hanno regolamentato e quindi forniscono queste licenze. Lo ha fatto l’Italia, ma ha creato un sistema di regole complicato e posto dei costi elevati, oltre alla classica tassazione che nel nostro paese non è certo molto favorevole. Tuttavia, precedentemente all’Italia, già altri paesi avevano legiferato sul gioco a distanza e successivamente sul gioco online. I cosiddetti casinò non AAMS indicano i casinò e i bookmaker che operano con un permesso estero nel nostro paese, in quanto sono autorizzati ad accettare giocatori anche residenti in Italia. Questa prerogativa invece non è permessa ai casinò che operano con una licenza italiana.

Tra le licenze più note ci sono quelle emesse da Malta, dallo stato caraibico di Curaçao, Gibilterra e Regno Unito. Questi paesi hanno da tempo analizzato il settore e creato un regime di regole adeguato per poter attirare imprenditori del settore e allo stesso tempo fornire ottime garanzie ai giocatori. Controlla quindi sempre che nel casinò non AAMS di tuo interesse siano presenti i riferimenti legali della licenza e un link per poterne controllare l’effettiva validità direttamente sul sito dell’ente che ha fornito la licenza.

Sistemi di criptazione

Dove girano soldi si aggirano anche malintenzionati di ogni genere. Per questo i casinò non AAMS sono spesso oggetto di tentativi di attacchi informatici. Controllare quindi che la piattaforma abbia adottato i migliori sistemi di criptazione, specialmente per i dati personali e finanziari dei giocatori, è un’altra buona prassi da adottare. La presenza del certificato SSL a 128 bit è una di quelle caratteristiche che deve essere sempre presente su un casinò non AAMS. Diffida da chi non adotta queste soluzioni informatiche.

Controllo di terze parti

Il controllo sull’effettivo funzionamento dei giochi, come le slot machine nei casinò non AAMS, deve essere affidato a società terze che non siano alle dipendenze del casinò e neanche dell’ente che ha rilasciato la licenza. Questo tipo di aziende sono specializzate nel controllo informatico e matematico dei giochi. Segnalano malfunzionamenti o, peggio ancora, manomissioni. La eCogra è l’azienda più famosa per questo tipo di servizio; controlla quindi che sia presente il sigillo di questa società nelle informazioni legali del casinò non AAMS che hai scelto.

Reputazione online

Quella della reputazione online è un’arma a doppio taglio, in quanto è un dato che potrebbe essere manipolato facilmente. Per questo motivo leggere recensioni, giudizi ed esperienze di altre persone su un determinato casinò non AAMS è utile, ma questi dati vanno interpretati. Recensioni troppo simili le une alle altre, che siano positive o negative, devono far pensare a un tentativo di manipolazione da parte del casinò o a un tentativo di discredito da parte di un avversario. Vanno quindi individuate le tendenze, i problemi (se presenti) di cui si lamentano più persone e l’andamento generale dei giudizi. Per una qualsiasi azienda è impossibile avere sempre e solo giudizi positivi; nessuno è perfetto, e quindi anche le recensioni negative, nell’ambito di un quadro positivo, vanno attentamente valutate.

Infine, ricorda che giocare d’azzardo online sui casinò non AAMS non è un modo per guadagnarsi da vivere, ma solo per passare il tempo. Può capitare il colpo di fortuna o vivere delle emozioni da brivido, ma si tratta sempre di gioco. Non rischiare quello che non puoi permetterti di perdere e gioca sempre con la giusta moderazione.