Allerta Meteo in Sicilia, temporali e calo delle temperature

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 6 novembre 2024. L’allerta, valida dalle ore 16 del 5 novembre fino alla fine della giornata del 6 novembre, riguarda principalmente la Sicilia orientale, interessando le province di Catania, Siracusa e Messina. Si prevedono rovesci e possibili temporali diffusi su tutta l’isola, tuttavia non si attendono condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

Calo delle Temperature Dopo un Periodo di Caldo Anomalo

Il ritorno del maltempo segna la fine di un periodo di caldo anomalo che ha caratterizzato la Sicilia durante Halloween e il ponte di Ognissanti, con temperature insolitamente alte rispetto alla media stagionale. L’arrivo di rovesci e temporali porterà ad un leggero calo delle temperature, seppur le massime si manterranno relativamente miti.

Previsioni Temperature per le Diverse Province

Le province di Agrigento, Palermo, Messina, Ragusa e Trapani registreranno temperature massime poco al di sopra dei 20 gradi. Nella provincia di Enna, invece, le temperature saranno più fresche, con massime previste intorno ai 15-16 gradi.

Venti Moderati e Deboli sull’Isola

Per quanto riguarda i venti, si prevedono venti moderati nelle province di Agrigento, Catania e Siracusa. Nelle restanti province dell’isola, i venti saranno deboli.