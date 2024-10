Infarto fulminante, muore l’imprenditore palermitano Nicola Farruggio

Federalberghi Palermo e la Sicilia piangono la scomparsa di Nicola Farruggio, presidente dell’associazione palermitana e vicepresidente di quella regionale, venuto a mancare improvvisamente all’età di 59 anni a causa di un infarto.

Il cordoglio del settore alberghiero

La notizia ha scosso profondamente il mondo del turismo siciliano, dove Farruggio era una figura di spicco, apprezzato per la sua dedizione e il suo impegno costante a sostegno della categoria.

Recente inaugurazione del Mondello Glam Hotel

Solo poche settimane fa, Farruggio aveva inaugurato una nuova struttura ricettiva, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace, situato nella rinomata località balneare di Mondello, a breve distanza da Palermo.

“Ho appreso con sgomento della prematura scomparsa del presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana Nicola Farruggio. Negli anni il presidente Farruggio ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante con cui dialogare per il miglioramento del settore ricettivo di Palermo e con cui confrontarsi per rendere la nostra città sempre più attrattiva. Il mio pensiero in questo momento di dolore va alla sua famiglia, alla quale rivolgo il cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.