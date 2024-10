Pioggia di vincite al Gratta e Vinci, c’è un nuovo milionario in Sicilia

Un fortunato cittadino si è aggiudicato ben due milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci “New Bonus Tutto per Tutto” da 10 euro. La vincita conferma il trend positivo per l’isola, che continua a registrare numerosi colpi di fortuna.

Il biglietto vincente acquistato in via Garibaldi

Il biglietto vincente è stato acquistato presso la ricevitoria Cinturrino, situata in via Garibaldi 23 a Nizza di Sicilia. La notizia è stata ufficializzata dall’elenco delle Top Vincite settimanali pubblicato da Lotterie Nazionali, a ulteriore testimonianza della fortuna che sembra sorridere alla Sicilia.

Pioggia di milioni in Sicilia con il Gratta e Vinci

La Sicilia si conferma terra di vincite milionarie. Oltre al fortunato di Nizza di Sicilia, altri due giocatori hanno incassato somme considerevoli. A Ispica, in provincia di Ragusa, un “Miliardario Maxi” ha regalato due milioni di euro, mentre a Messina un biglietto “Numerissimi” ha fruttato 500mila euro.

Come si gioca al “New Bonus Tutto per Tutto”

Il “New Bonus Tutto per Tutto” prevede di grattare i numeri vincenti e le monete. Se i numeri corrispondono, si vince il premio o la somma dei premi indicati, moltiplicati per il relativo moltiplicatore. Trovare il simbolo PER sotto le monete significa vincere la somma dei premi di quella giocata, moltiplicata per il valore del moltiplicatore.