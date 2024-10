Oroscopo martedì 8 ottobre

Ciao a tutti! Ecco l’oroscopo di martedì 8 ottobre 2024. Pronti a scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle?

ARIETE

Ehi Ariete, oggi la tua tenacia ti porterà grandi soddisfazioni! Riceverai complimenti inaspettati, soprattutto in ambito lavorativo. Giove, dai Gemelli, continua a favorire i tuoi successi professionali.

TORO

Caro Toro, prenditi cura di te oggi. Potresti avere qualche piccolo acciacco da non sottovalutare. Non disperare, l’amore ti regalerà momenti stupendi.

GEMELLI

Gemelli, attenzione alle decisioni impulsive! Ascolta gli amici, ma usa la tua proverbiale pignoleria per evitare passi falsi, soprattutto a livello finanziario.

CANCRO

Cancro, preparati a qualche discussione in famiglia, soprattutto con i figli. Il tema? La loro indipendenza. Ascoltali e sostienili, sono cittadini del mondo!

LEONE

Leone, le stelle favoriscono le relazioni affettive. La tua presenza nella coppia sarà apprezzata e potrebbe far nascere il desiderio di allargare la famiglia.

VERGINE

Vergine, hai tanti progetti per la casa? È il momento giusto per iniziare! Ma attenzione alle spese impreviste e a chi si propone per aiutarti, Venere in Scorpione potrebbe portare qualche fregatura.

BILANCIA

Bilancia, cerca di trovare un equilibrio con i tuoi figli. I continui litigi non fanno bene a nessuno. Ricorda che loro sono la cosa più preziosa che hai.

SCORPIONE

Scorpione, Venere ti sorride! Preparati a vivere momenti romantici e intensi. L’amore è nell’aria, senza limiti di età.

SAGITTARIO

Sagittario, un amore giovane potrebbe accendere la tua passione. Le stelle promettono momenti frizzanti e piacevoli, senza troppi impegni.

CAPRICORNO

Capricorno, la bellezza e il lusso ti attraggono. Attenzione a non esagerare con le spese! Nel lavoro, potrebbe essere necessario ridimensionare il ruolo di un collaboratore.

ACQUARIO

Acquario, un trasferimento potrebbe essere alle porte. Ma pensaci bene prima di accettare, le cose potrebbero cambiare rapidamente.

PESCI

Pesci, Venere in Scorpione esalta la tua sensualità. Se vuoi recuperare la tua bellezza e il tuo fascino, questo è il momento giusto!