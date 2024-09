E’ quasi ottobre ma sembra estate, clima pazzo in Sicilia ma c’è la svolta

Dopo i giorni di pioggia e maltempo che hanno caratterizzato la settimana, un’ondata di caldo anomalo sta interessando il Sud Italia, in particolare Sicilia e Calabria. Sembra quasi estate a Palermo, con temperature che ricordano la bella stagione. Questo fenomeno, che interessa diverse regioni meridionali, rappresenta una breve parentesi prima di un nuovo calo delle temperature previsto per i prossimi giorni.

Temperature oltre i 30 Gradi

Secondo gli esperti di 3BMeteo, le temperature raggiungeranno punte superiori ai 30 gradi in Sicilia e Calabria. Questo caldo fuori stagione, tuttavia, sarà di breve durata. Un cambiamento è previsto già a partire dal weekend, con un ritorno a temperature più in linea con il periodo.

Mattinate tiepide in quota, ma Domenica torna il fresco

Le temperature miti si faranno sentire anche nelle ore mattutine, soprattutto alle medie quote. Tuttavia, a partire da domenica, è previsto un calo termico significativo che porterà le temperature al di sotto della media stagionale per almeno 3-4 giorni.

48 ore di caldo anomalo, poi calo termico

Da un punto di vista meteorologico, il fine settimana sarà caratterizzato da temperature altalenanti. Inizialmente, un promontorio subtropicale, alimentato da una saccatura in ingresso sull’Europa occidentale, porterà un’ondata di caldo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Questo fenomeno sarà causato da un flusso di correnti calde e umide provenienti dal Nord Africa.

Fiammata africana temporanea

Si tratta, in pratica, del passaggio di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Questa “fiammata africana”, come viene definita dagli esperti, avrà un carattere temporaneo e transitorio. Già a partire da domenica, il transito di una saccatura atlantica porterà precipitazioni, soprattutto al Centro-Nord e al Sud peninsulare. La Sicilia sarà coinvolta in misura minore, con possibili fenomeni lungo il settore tirrenico centrale e orientale dell’isola e il settore tirrenico della Calabria, soprattutto tra la seconda parte di sabato e domenica.

Arrivo di correnti fresche dall’Europa

Il passaggio di questa saccatura sarà seguito da un flusso di correnti fresche e debolmente instabili provenienti dall’Europa centro-settentrionale, che determinerà un abbassamento delle temperature. Nel medio e lungo termine, si prevede un andamento altalenante delle temperature, dovuto all’alternarsi di promontori anticiclonici subtropicali e saccature. Queste variazioni influenzeranno il campo termico, causando sensibili cambiamenti nelle temperature.