Incidente mortale sulla Statale, muore madre e feriti due figli

Un tragico incidente stradale ha sconvolto ieri sera la comunità di Maletto. Una donna di 60 anni ha perso la vita e i suoi due figli sono rimasti feriti in seguito ad un drammatico ribaltamento della loro Fiat 500.

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 284, nel tratto che collega Maletto a Randazzo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, la vettura è uscita fuori strada, ribaltandosi.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Randazzo. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime, tanto da richiedere il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano: la 60enne è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

I figli, rimasti feriti nell’incidente, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte.