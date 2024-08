La pioggia bagna Palermo, festa sui social e nuova allerta meteo

Nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Sicilia. Lo dice la Protezione civile regionale. Il bollettino dice che ci saranno piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone centro-settentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie su zone nord-orientali e centrale tirrenica.

Intanto la pioggia torna a bagnare Palermo, sollievo dopo mesi di siccità. Dopo mesi di temperature roventi che hanno superato i 30 gradi e di siccità che ha messo in ginocchio l’isola, oggi a Palermo è tornata la pioggia. Non si tratta di precipitazioni abbondanti che risolveranno la grave crisi idrica che sta vivendo la Sicilia, ma queste prime gocce d’acqua sono state accolte con sollievo dai palermitani stremati dal caldo tropicale.

La pioggia è diventata immediatamente un evento sui social network, con numerosi commenti da parte di cittadini che hanno salutato il ritorno delle precipitazioni come un fatto eccezionale dopo mesi di afa asfissiante. Anche in altre zone della Sicilia e nelle isole minori circonvicine si sono registrate piogge, che hanno concesso una tregua al clima rovente delle ultime settimane.

Non si tratta ancora della soluzione definitiva alla siccità che sta mettendo in crisi l’agricoltura e la disponibilità idrica nell’isola, ma queste prime piogge hanno portato un po’ di sollievo in una situazione critica. I palermitani, stremati dal caldo record, accolgono con favore il cambiamento delle condizioni meteorologiche.