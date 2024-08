Oroscopo lunedì 19 agosto 2024

L’oroscopo di lunedì 19 agosto 2024 ci dice cosa dicono le stelle secondo l’Oracolo di Apollo. Un oroscopo basato sull’interpretazione fedele degli allineamenti dei pianeti e sugli aspetti planetari. L’oroscopo segno per segno dell’Oracolo di Apollo, vi augura una buon lunedì 19 agosto e che le stelle a voi favorevoli possano accompagnarvi in un cammino di crescita.

Ariete

Con Marte nel segno dei Gemelli, oggi sentirai un’energia rinnovata che ti spingerà ad affrontare nuove sfide. Attenzione però a non sottovalutare gli ostacoli!

Toro

Urano nel tuo segno in trigono a Plutone ti dona una profonda capacità di trasformazione. È un ottimo momento per fare cambiamenti significativi nella tua vita personale.

Gemelli

Con Marte e Giove nel tuo segno, oggi potresti sentirti particolarmente fortunato. Sfrutta questa energia per avanzare nei tuoi progetti!

Cancro

Pur non essendoci transiti diretti, la presenza del Sole in Leone illumina la tua casa delle finanze. È il momento ideale per rivedere il tuo budget.

Leone

Il Sole e Mercurio nel tuo segno amplificano la tua naturale leadership. Usa la tua voce e la tua presenza per influenzare positivamente gli altri.

Vergine

Con Venere nel tuo segno, sentirai un aumento del tuo fascino personale. È un buon giorno per socializzare e fare nuove conoscenze.

Bilancia

Oggi potresti sentirte un po’ fuori luogo con Venere, il tuo pianeta guida, in quadratura. Prenditi un momento per te e cerca equilibrio interiore.

Scorpione

Non ci sono transiti diretti che ti influenzano oggi, ma è sempre un buon momento per approfondire la tua conoscenza interiore.

Sagittario

La tua naturale propensione all’avventura sarà accentuata oggi. È un ottimo giorno per esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali.

Capricorno

Con Saturno in Pesci, potresti sentire una certa pressione nelle tue responsabilità. È importante mantenere la calma e organizzare il tuo tempo.

Acquario

La Luna nel tuo segno in trigono a Marte ti dona un’energia emotiva equilibrata. Usa questa forza per connetterti con le persone care.

Pesci

Con Saturno e Nettuno nel tuo segno, potresti sentirte un po’ sopraffatto. Ricorda di prenderti cura di te stesso e di cercare momenti di relax.