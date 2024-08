L’oroscopo di martedì 13 agosto 2024

Oroscopo del giorno martedì 13 agosto 2024

Un Abbraccio Stellare dall’Oracolo di Apollo che predice l’oroscopo segno per segno in base agli allineamenti dei pianeti e agli aspetti planetari. L’oroscopo è da considerarsi come un piccolo aiuto nell’affrontare la quotidianità, piccoli segnali che invia il cosmo alle persone.

Ariete Con Marte in Gemelli, la tua energia è dispersiva. Concentrati su obiettivi piccoli ma significativi oggi. Evita conflitti inutili, soprattutto sul lavoro.

Toro Urano nel tuo segno in trigono con Plutone promette cambiamenti positivi a lungo termine. Accogli nuove opportunità con entusiasmo e apertura.

Gemelli Marte e Giove nel tuo segno portano una doppia dose di energia e fortuna. È un ottimo momento per avviare nuovi progetti e esplorare nuove idee.

Cancro Prenditi un momento per riflettere sulle tue emozioni. La Luna in Scorpione intensifica i tuoi sentimenti. Condividili con persone di fiducia.

Leone Il Sole nel tuo segno ti illumina di carisma e forza. Usa questa energia per avanzare nei tuoi progetti personali e professionali.

Vergine Con Mercurio e Venere nel tuo segno, la tua mente e il tuo cuore sono perfettamente allineati. Usa questa chiarezza per fare ordine nella tua vita.

Bilancia La tua naturale diplomazia sarà essenziale oggi per mediare in situazioni tese. Mantieni l’equilibrio e cerca di ascoltare attivamente gli altri.

Scorpione La Luna nel tuo segno ti rende più sensibile del solito. Questo è un momento potente per la guarigione interiore e per rafforzare le relazioni personali.

Sagittario La tua natura avventurosa è stimolata oggi. Esplora nuovi orizzonti, sia fisicamente che intellettualmente. Un viaggio potrebbe essere particolarmente fruttuoso.

Capricorno Le sfide sono all’ordine del giorno con la quadratura tra Giove e Saturno. Affrontale con determinazione e cerca soluzioni creative.

Acquario Plutone nel tuo segno in trigono con Urano suggerisce un periodo di trasformazione personale. Abbraccia il cambiamento e lascia andare il passato.

Pesci Con Saturno e Nettuno nel tuo segno, senti un forte bisogno di connessione spirituale. Dedica tempo alla meditazione e alle attività che nutrono la tua anima.