Oroscopo domenica 4 Agosto 2024

L’oroscopo del 4 agosto 2024. Un saluto dall’Oracolo di Apollo che legge gli astri e scrive l’oroscopo della giornata, un modo per conoscere cosa dicono gli astri. Segno per segno, ecco le previsioni degli astri.

Oggi, con la congiunzione di Marte e Giove, sei pieno di energia e determinazione. Usa questa forza per superare gli ostacoli e realizzare i tuoi obiettivi.

Gemelli

La congiunzione di Marte e Giove nel tuo segno porta un’energia esplosiva. Ottima giornata per iniziare nuovi progetti o per dare un’accelerata a quelli in corso.