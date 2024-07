Fiamme in cantiere a Monreale: furgone distrutto, indagini in corso

A Monreale questa mattina si è sviluppato un incendio all’interno di un cantiere edile situato in via Palermo. Le fiamme, divampate per cause ancora sconosciute, hanno avvolto un furgone posteggiato nell’area di lavoro, danneggiandolo gravemente.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo prima che raggiungesse altre strutture, mettendo in sicurezza la zona. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce sulle origini del incendio. Gli investigatori, con il supporto dei tecnici dei pompieri, stanno effettuando i rilievi e raccogliendo elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.