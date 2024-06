Tragedia nella periferia nord di Siracusa: motociclista 51enne perde la vita in incidente

SIRACUSA – Un terribile incidente stradale si è verificato oggi intorno alle ore [ora] alla Traversa San Tommaso, nella periferia nord di Siracusa, costando la vita ad un uomo di 51 anni.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti per i rilievi, la motocicletta condotta dalla vittima ed un’autovettura che viaggiavano in direzioni opposte si sono violentemente scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Per il centauro 51enne, nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Il conducente 64enne della vettura coinvolta è stato invece trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro; la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale al fine di ricostruire l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine invitano eventuali testimoni a farsi avanti.