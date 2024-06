Paura a Palermo, scoppia incendio al Burger King

Paura per un incendio all’interno del Burger King di viale Regione Siciliana, all’altezza della rotonda di via Belgio. Non ci sono feriti, ma diverse squadre dei vigili del fuoco, subito intervenute, hanno domato le fiamme, visibili anche da lontano. Le persone presenti nel locale sono state evacuate prima ancora dell’arrivo dei pompieri.

Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe partito dalla cucina del ristorante, in particolare da una canna fumaria e ha poi divorato la copertura del locale, dove sono presenti vari impianti. Sul posto è rimasta solo una squadra di vigili del fuoco per le ultime verifiche. Per precauzione erano intervenute anche due ambulanze del 118 e la polizia.