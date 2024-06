Incidente mortale in autostrada, muore un 46enne

Un altro incidente mortale in Sicilia. La vittima è un uomo di 46 anni. Lo schianto stanotte lungo l’autostrada Catania-Messina.

Si è trattato di uno scontro tra due auto sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale: una Skoda Octavia e una Hunday Kona. Salvatore Papa, 46 anni, di Acireale, era alla guida della Skoda ed è morto sul posto. L’incidente è avvenuto alle 2.30 circa, al km 69.200 della A18.

Per consentire le operazioni di soccorso, lo svincolo autostradale è rimasto chiuso fino alle 7 di questa mattina. Sul posto per il rilievi è intervenuto personale della sottosezione di Giardini Naxos, unitamente al comandante Giovanni Spadaro. personale dei VV.FF. di Acireale, del 118 e del Cas.

In corso accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti.