Tamponamento a catena sulla A29, schianto tra 4 auto

Un tamponamento a catena è avvenuto lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Un incidente si è verificato poco prima delle 12 tra Palermo e Capaci, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza del chilometro 39+300.

L’incidente ha provocato rallentamenti e lunghe code. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e il personale dell’Anas per fornire un supporto alla gestire della viabilità. I mezzi coinvolti nello scontro sono stati spostati nella corsia d’emergenza

La nota dell’Anas. “Sull’autostrada A29 ‘Palermo-Mazara del Vallo’ si registra traffico rallentato con code tra Palermo e Capaci in direzione Mazara del Vallo, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 39,900. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli che sono stati poi spostati in corsia di emergenza. Permangono rallentamenti in smaltimento. Il personale Anas è intervenuto sul posto per il ripristino della transitabilità”.