Tragedia a Palermo: 30enne precipita dal terzo piano

Dramma ieri in via Mercadante a Palermo, dove un giovane di 30 anni originario di Bagheria è precipitato dal terzo piano di un’abitazione. Il ragazzo si trovava in casa di una ragazza quando, per cause ancora da accertare, è caduto nel vuoto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il 30enne in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto critiche.

Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista.