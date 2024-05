Palermo, 60enne mostra pene a bimba, rischia linciaggio da folla inferocita

Tentato abuso su una bambina a Palermo. Un uomo di circa 60 anni avrebbe tentato di molestare una bambina di cinque anni in pieno giorno. La scena, avvenuta nel quartiere Zen 2, ha scatenato la furia dei residenti che hannob cercato di linciarlo.

L’uomo, dopo aver abbassato i pantaloni e mostrato il pene alla bambina, è stato notato da alcuni passanti che sono intervenuti immediatamente per allontanarlo. La folla inferocita, tra cui anche la figlia del presunto molestatore, si è radunata sotto casa dell’uomo in via Agesia di Siracusa, minacciandolo e distruggendogli la macchina.

Per riportare la calma sono dovuti intervenire carabinieri e polizia in massa, che hanno scortato l’uomo in commissariato.

Gli investigatori del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e verificare l’attendibilità delle segnalazioni ricevute. Al momento, l’uomo non è stato ancora formalmente accusato.

La bambina e i suoi genitori sono stati rintracciati e ascoltati dagli agenti, insieme ad alcuni potenziali testimoni che avrebbero assistito al tentativo di molestia.