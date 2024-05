Nonno Sebastiano compie 101 anni, è ancora al volante della sua auto: festa a Castellammare

Castellammare del Golfo, 15 maggio 2024- Ben 101 anni per Sebastiano Lentini, che ha festeggiato ieri l’anno aggiunto al secolo di vita. Nato a Castellammare del Golfo il 14 maggio 1923 il nonnino è perfettamente lucido, autosufficiente e guida ancora la sua auto. Dopo 72 anni di matrimonio lo scorso anno è rimasto vedovo di Maria Lentini, morta a 95 anni. La coppia non ha avuto figli ma Sebastiano Lentini ha 20 nipoti e 25 pronipoti che lo hanno festeggiato con affetto.

L’ultracentenario è stato allevatore e per anni ha gestito con la moglie un piccolo negozio di generi alimentari in via Piave a Castellammare del Golfo. Il sindaco Giuseppe Fausto ha fatto gli auguri a nonno Sebastiano Lentini nella sua abitazione e, oltre i fiori augurali, gli ha consegnato una pergamena di congratulazioni per l’età raggiunta

«Un vero piacere abbracciare per conto della città il nostro nonnino Sebastiano che è un esempio di forza e resilienza per aver superato tante difficoltà e momenti storici complicati, raggiungendo ben 101 anni in perfetta salute e in completa autonomia– dice il sindaco Giuseppe Fausto-. L’amministrazione e tutta la città di Castellammare del Golfo augurano al longevo concittadino Sebastiano ancora tanti anni di salute e serenità circondato dall’affetto dei familiari. Auguri nonno Sebastiano!».