Google Camp 2024, vip e miliardari di nuovo in Sicilia: location top secret per l’evento più esclusivo dell’estate

Il Google Camp arriva in Sicilia dove arriveranno vip, miliardari e personaggi dello showbiz. Si ritroveranno nell’agrigentino meta da anni del meeting organizzato dal colosso americano del web.

Dove si svolgerà il Google Camp 2024 in Sicilia?

È ancora una incognita la location. Che sia ai piedi del tempio della Concordia della Valle dei Templi? Oppure al resort Verdura, lussuosa struttura di riferimento che per l’occasione viene blindata? Pochi ancora gli indizi a disposizione della stampa ma quel che appare certo è che il Google Camp in Sicilia quest’anno si farà.

Prenotazioni già effettuate nelle strutture ricettive

Come riporta la stampa locale agrigentina, le prenotazioni per gli ospiti, tra la fine di luglio e i primi di agosto, in alcune strutture ricettive del territorio, sono già tante per l’occasione. Personaggi famosi e miliardari, con in testa i fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, daranno vita ad un meeting di lusso. Durante gli incontri si affronteranno temi di attualità che riguardano l’evoluzione del mondo e della società, dell’ambiente.

Edizioni più sobrie negli ultimi anni

Dopo le edizioni 2015 e 2016, quando la Valle dei templi fece da scenario a lussuose cene con tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo, negli ultimi anni si è andati progressivamente verso una direzione decisamente più sobria. Il Google Camp è diventato un evento meno pubblico possibile, concentrando tutte le attività, soprattutto dopo la pandemia, all’interno del Verdura Resort di Sciacca, abbandonando il tempio della Concordia.

Il Verdura Resort scelto come quartier generale

Nella strutture di lusso del gruppo Rocco Forte, i partecipanti hanno sempre potuto unire perfettamente riunioni e divertimento nella massima privacy, senza rinunce, al punto da non sentire il bisogno di uscire. Il Verdura Resort è stato scelto come quartier generale anche quando Google Camp si è spostato a Selinunte in alcune edizioni. Per l’edizione 2024, sebbene ci siano le prime certezze sulla scelta del territorio agrigentino, riprendono le ipotesi su un possibile “ritorno” nella Valle dei Templi. Al momento, su questo aspetto specifico, tutto è avvolto nel massimo riserbo ed è molto probabile che le cene di gala di quasi 10 anni fa possano per ora rimanere un ricordo.