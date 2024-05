San Giuseppe Jato, ladri di rame rubano l’impianto idraulico di Monte jato

Nella notte i ladri hanno rubato l’impianto idraulico che serve a distribuire l’acqua potabile all’area archeologica di Monte Jato, sita tra i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo.

I gestori dell’area archeologica, accortisi dell’accaduto la mattina seguente, hanno immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri contro ignoti. Purtroppo l’area non è dotata di telecamere di videosorveglianza.

I militari dell’Arma, intervenuti per un sopralluogo, hanno constatato che non vi erano segni di effrazione all’interno della struttura. Si ipotizza quindi che i ladri siano entrati da un accesso non protetto, portando via tutto il materiale idraulico utile per la distribuzione dell’acqua.