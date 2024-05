Fuori pericolo il 12enne travolto da un’auto a Misilmeri

È fuori pericolo il ragazzimo di 12 anni di Misilmeri è stato investito ieri sera, lunedì 13 maggio, in via Stazzone. È stato dimesso dall’ospedale dei Bambini di Palermo, dove era stato ricoverato.

Il ragazzino era stato investito nel centro del paese da un’auto guidata da un giovane di 27 anni mentre si trovava in sella ad una mini moto’. L’impatto è stato violento. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il piccolo in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il giovane alla guida dell’auto, che è stata sequestrata, non era sotto l’effetto di alcool e droga.

Dopo alcuni momenti di apprensione, dunque, a Misilmeri si può tirare un respiro di sollievo.