Alla dj palermitana Claudia Giannetto l’Oscar della musica dance

La dj palermitana Claudia Giannettino vince i “Dance Music Award 2023”, gli “oscar” della musica dance, il più importante riconoscimento del genere in Italia, nella categoria Miglior Woman dj: è la prima siciliana ad ottenere un primo posto, considerate tutte le categorie, da quando è stato istituito dieci anni fa.

Un traguardo straordinario per la dj palermitana, che non riesce a contenere la gioia per un premio che certifica, ancora una volta (lo scorso anno era arrivata seconda), la grandezza di un’artista di spessore internazionale: “Sono davvero fiera e orgogliosa di portare in Sicilia questo grande riconoscimento. Dico sempre ai miei alunni che, se hanno un sogno o un obiettivo nella vita occorre impegnarsi per raggiungerlo, oggi posso dimostrarglielo. Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato e incoraggiato, questo premio lo condivido con ognuno di voi! Un sogno che si è avverato sono enormemente grata!”

Claudia Giannettino predilige tech house, ma per lei è fondamentale selezionare la musica in base al pubblico che ha davanti. Ha suonato in tutti i migliori locali della Sicilia e gira per i più importanti club dell’Italia e dell’Europa. Collabora con i più grandi deejay nazionali e internazionali, e si dedica molto anche ai grandi eventi e festival siciliani.