Terribile schianto nella notte, un morto e 9 feriti

Tre morti in poche ore e tutti sulla stessa strada. Sulla SS626 un altro incidente con un morto e 9 persone ferite avvenuto questa notte tra il bivio di Capodarso e la bretella per la A19.

L’incidente si è verificato tra un furgone, con a bordo 9 persone, tutte ferite, e un’auto, il cui autista è morto. I vigili del fuoco hanno estratto le persone ferite dalle lamiere. Sono state trasferite poco dopo negli ospedali di Enna e Caltanissetta a bordo delle ambulanze del 118 arrivate qualche minuto dopo la segnalazione dell’incidente.

Per la persona a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare. Indagini sull’incidente sono in corso da parte di polizia e carabinieri che hanno posto sotto sequestro i mezzi. La Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.