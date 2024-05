Palermo, tragedia in via Michele Cipolla: uomo di 57 anni muore in un incendio

Palermo – Un uomo di 57 anni è deceduto questa notte in seguito ad un violento incendio divampato al sesto piano di un palazzo in via Michele Cipolla. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da accertare, hanno rapidamente avvolto e distrutto l’intero appartamento.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato l’intero stabile e lavorato diverse ore prima di riuscire a domare completamente il rogo. Purtroppo per l’uomo, residente nell’appartamento andato a fuoco, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause all’origine dell’incendio. Si indaga per fare piena luce sull’accaduto.