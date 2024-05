Palermo, incidente auto-moto alla Conigliera, due feriti e palo dell’illuminazione abbattuto

PALERMO – Due feriti e un palo dell’illuminazione abbattuto. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Palermo, in via Umberto Maddalena, all’altezza dell’ingresso di Poggio Ridente. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, un’auto, che procedeva da corso Calatafimi, e uno scooter che arrivava dal senso opposto di marcia.

Ad avere la peggio i due conducenti, soccorsi e trasportati con ambulanza all’ospedale Buccheri La Ferla. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

L’auto, dopo lo scontro con lo scooter, ha terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, rimasto pericolante fino all’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di stamattina. La dinamica è al vaglio della polizia municipale intervenuta per i rilievi.