Atti di autoerotismo davanti alle signore, fermato nel Palermitano

Un uomo è stato fermato dai Carabinieri a Capaci, in provincia di Palermo, dopo essere stato segnalato per essersi masturbato in pubblico di fronte a diverse donne. L’uomo, secondo quanto ricostruito, aveva l’abitudine di abbassarsi i pantaloni e masturbarsi ogni volta che passava una signora.

Dopo aver compiuto l’atto, si dileguava rapidamente per poi tornare a colpire in un altro momento. L’orribile spettacolo è andato avanti per giorni, finché una donna ha deciso di denunciare l’accaduto sul gruppo Facebook “I Capacioti”. Lo Grazie alla segnalazione, i Carabinieri del Comando Stazione di Capaci sono riusciti a individuare e fermare l’uomo, che ora si trova in stato di fermo.