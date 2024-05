Dramma ad Alcamo, uomo travolto e ucciso dalla propria auto

Dramma questa mattina ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove un uomo di 77 anni, Giuseppe Nicolosi, ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla propria autovettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 in contrada Fico, alla periferia della città.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, l’anziano si trovava a bordo della sua Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, è finito con l’auto in una stradella sterrata con l’intento di raccogliere della frutta. A quel punto, avvicinatosi pericolosamente al bordo di un burrone senza accorgersene, è sceso dal mezzo per controllare la situazione ma è stato travolto dalla stessa vettura, finita ribaltata nel dirupo.

Il corpo senza vita di Nicolosi è stato ritrovato intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti ambulanza, vigili del fuoco e polizia di Stato. Dai primi riscontri è emerso che si è trattato di una terribile fatalità. La salma è stata restituita ai familiari della vittima per lo svolgimento dei funerali.